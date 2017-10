Hoek bekert verder na penaltysoap Peterselieman 11-10-2017 23:51 print

De penaltysoap in de eerste ronde van de KNVB beker heeft eindelijk een einde. HSV Hoek heeft zich ten koste van FC Lisse geplaatst voor de volgende ronde. Na veertien strafschoppen konden de Zeeuwen de handen in de lucht steken.

Lisse en Hoek troffen elkaar al op 20 september. Na de 2-2 in reguliere speeltijd trok Lisse na strafschoppen met 5-4 aan het langste eind. Omdat scheidsrechter Marc Nachtegaal voor de eerste vier penalty's van beide teams de volgorde ABBA had aangehouden moest de serie over. De regels stellen namelijk dat de volgorde ABAB moet zijn. Lisse vocht dit besluit van de KNVB aan, maar de rechter stelde de voetbalbond in het gelijk.

Vanavond moest Hoek daarom wederom naar Lisse afreizen en de Zeeuwen deden dit niet voor niets. Lisse schoot in de eerste serie van vijf er een over, maar omdat ook Hoek er een miste moesten er meer spelers aantreden. Hoek-doelman Jordi de Jonge keerde de zevende, waarna Vandepitte de Zeeuwen naar de volgende ronde schoot. Daarin moet de ploeg op 25 oktober naar Heracles Almelo afreizen.