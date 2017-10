Martens scoort weer in Champions League heywoodu 11-10-2017 21:26 print

Lieke Martens heeft in de Champions League wederom getoond dat FC Barcelona een goede aankoop heeft gedaan. De Nederlandse opende in de return in de eerste ronde de score tegen het Noorse Avaldsnes.

In Noorwegen brak Martens de ban ook al, dit keer deed ze dat in eigen huis na ruim vijftig minuten. Victoria Losada verdubbelde de score vijf minuten later en die 2-0 stand was na de 0-4 zege in Noorwegen uiteraard genoeg om door te gaan naar de achtste finales. Martens heeft nu al in vier wedstrijden op rij gescoord bij Barcelona.

Het IJslandse Stjarnan ging met Kim Dolstra in de basis op bezoek bij Rossiyanka in Rusland en wist het 1-1 gelijkspel in eigen huis te verbeteren naar een 0-4 overwinning. Met Anouk Dekker op het veld trok ook Montpellier naar Rusland. Zvezda Perm won in Frankrijk met 0-1, maar Montpellier boog die nederlaag om met een 0-2 zege en staat in de achtste finales.

Bayern München speelde thuis tegen Chelsea en moest een 1-0 nederlaag goedmaken. Nadat Francesca Kirby de Engelsen op voorsprong had gezet viel Lineth Beerensteyn in bij Bayern. Dat werkte, want Fridolina Rolfö en Lucie Vonkova troffen doel, maar de 2-1 zege was niet genoeg en dus ligt Bayern eruit. Olympique Lyon won eerder al met 0-5 van Medyk Konin en thuis ging de Poolse ploeg zelfs met 9-0 over de knie. Shanice van de Sanden zat wegens een enkelblessure niet bij de selectie.

Een bijzondere vermelding is er nog voor de dames van VfL Wolfsburg. In Spanje won de ploeg in de heenwedstrijd met 0-3 van Atletico Madrid, maar in eigen huis werd de ploeg met maar liefst 12-2 serieus opgerold. De Belgische Tessa Wullaert tekende er voor twee treffers, net als Lara Dickenmann. Alexandra Popp had na grofweg een kwartier de hattrick al binnen, hoewel het daar voor haar wel bij bleef.

Tessa Wullaert just casually dribbling three defenders and scoring 👌🏼 pic.twitter.com/b2aqOy09uu — TEAM WULLAERT⚽ (@TEAMWULLAERT) October 11, 2017