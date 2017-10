Minister: duidelijkheid fabrikant taaislijmziekte medicijn

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil snel duidelijkheid van de fabrikant van het medicijn Orkambi tegen taaislijmziekte of er nou wel of geen akkoord is over de prijs. Schippers heeft per brief opheldering gevraagd aan het Amerikaanse bedrijf Vertex, vanwege tegenstrijdige berichten.

Maandag werd bekend dat het dure medicijn niet in het basispakket zou komen. Schippers en Vertex waren het niet eens geworden over de prijs van het middel. Maar dinsdag liet Vertex aan PVV-Kamerlid Karen Gerbrands weten dat er wel degelijk een akkoord zou zijn. Toen het ministerie van Volksgezondheid hier telefonisch bevestiging van vroeg, was het antwoord echter weer dat Vertex niet akkoord ging.

Inmiddels meldde RTL Nieuws woensdag op basis van een vertrouwelijke e-mail dat Vertex toch wél akkoord zou willen gaan.

Wrang

"De uitkomst is al wrang, maar de in de publiciteit gerezen onduidelijkheid voor patiënten vind ik absoluut niet wenselijk", aldus Schippers.

Orkambi kost gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar. Het is een middel dat door een deel van de patiënten kan worden gebruikt, in Nederland zo'n 750 mensen. Volgens het Zorginstituut staat het effect van het geneesmiddel voor taaislijmziekte, cystische fibrose, niet in verhouding tot de hoge prijs.

Korting

Minister Schippers heeft laten weten dat ze bereid is 46 miljoen per jaar te betalen als alle 750 patiënten het medicijn krijgen. Dat betekent een aanzienlijke korting.

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) reageerde maandag geschokt op het bericht dat het medicijn niet in het basispakket komt.



Minister: duidelijkheid fabrikant Orkambi (Foto: ANP)