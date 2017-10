Trump pronkt met z'n intelligentie

De Amerikaanse president is uitgevallen tegen zijn minister van Buitenlandse Zaken om iets lulligs als de omvang van hun beider intelligentie. Rex Tillerson had zijn baas Donald Trump namelijk een "moron" (idioot) genoemd, waarop de president hem uitdaagde zijn IQ prijs te geven. Dat van Trump zou namelijk een stuk hoger zijn.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft naderhand gezegd dat de president een grapje maakte. Volgens Owen Amos van de BBC suggereert het verleden echter dat zijn intelligentie voor Donald Trump geen geintje is. Ze tweete Trump in 2013 dat zijn IQ "veel hoger" was dan dat van voorgangers Barack Obama en George W Bush. En overigens ook hoger dan dat van voormalig Daily Show-presentator John Stewart. Ook in de verkiezingscampagne sneed hij het onderwerp regelmatig aan.

Maar het is gissen naar Trumps IQ omdat hij het zelf niet prijsgegeeft. Dat is echter voor geen enkele president het geval, zegt Barbara Perry van de Universiteit van Virginia. Wel zijn er van de 44 presidenten 17 geëerd met een plekje in Phi Beta Kappa, een soort hall of fame van slimme studenten van 286 gelauwerde universiteiten. De meest recente waren Bill Clinton, George H Bush en Jimmy Carter.

Perry vermoedt dat Herbert Hoover ("een uiterst slimme geoloog"), Woodrow Wilson ("de enige gepromoveerde president") en William Taft ("een briljante jurist") tot de slimste Amerikaanse presidenten behoren. In 2006 schatte de Universiteit van Californië dat John Quincy Adams - president van 1825 tot 1829 - de intelligentste president ooit was.

Ivy League

Trump genoot zijn opleiding aan de Universiteit van Pennsylvania, om precies te zijn aan de Wharton School. Die behoort tot de zogeheten Ivy League schools, doorgaans zeer goed aangeschreven onderwijsinstituten. De term Ivy League is waar Trump ook wel eens mee schermt als hij wil benadrukken hoe slim hij wel niet is.

Maar met zijn IQ in de vorm van een getal heeft Trump nooit geschermd, en of het überhaupt wel eens is gemeten, weten we niet.

"Als hij het ooit eens prijsgeeft, dan heb ik het gevoel - helemaal omdat-ie Tillerson uitdaagt het zijne te openbaren - dat het hoger is dan de meeste mensen zouden denken. Mensen die 'm niet mogen zeggen, oh het zo'n idioot. Maar ik durf te wedden dat het hoger is dan we vermoeden", aldus Perry.

Slimmemensenclub Mensa heeft aangeboden zowel Trump als Tillerson te testen. Bovendien mogen ze lid worden als ze tot de top 2 procent blijken te behoren. Dat komt grofweg neer op ergens boven de 130.