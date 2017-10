'Schaamteloze pre-orderpromotie Assassin's Creed bij GameStop'

GameStop, een van de grootste computerspelwinkels in de Verenigde Staten, lijkt een nogal opmerkelijke, ongegeneerde maier te gebruiken om het pre-orderen van games te promoten. In een nieuwe geanimeerde advertentie zou de winkelketen het voorbestellen van Assassin's Creed Origins aanprijzen door te stellen dat je zonder pre-order niet over alle content beschikt.

Het lijkt een nieuw dieptepunt in de wereld van pre-orders en, specifieker, pre-orderbonussen. Het verstoppen van game-content achter pre-orders is een controversiële manier om vroege verkoop van games te stimuleren. Normaliter wordt pre-ordercontent gepresenteerd als een extra beloning voor de vroege aanschaf, maar GameStop weet het met deze advertentie zo te draaien dat je gewoon wezenlijke inhoud van de game mist als je níet pre-ordert. Er wordt momenteel op Reddit en YouTube nog volop gediscussieerd over de echtheid van de advertentie, dus voordat we de hooivorken oppakken is enige terughoudendheid wel geboden. Een overzicht van de daadwerkelijke inhoud van DLC en seizoenspassen bij Assassin's Creed Origins kun je trouwens hier vinden.

In ieder geval zou het niet heel verbazingwekkend zijn als blijkt dat GameStop daadwerkelijk dergelijke agressieve promotie van pre-orders hanteert. Hun business model is voor een deel gebaseerd op het verkopen van pre-orders en het vervolgens terugkopen van gebruikte exemplaren om deze opnieuw te verkopen. De verkoop van fysieke games zit al jaren in het slop vanwege de toename in aanbod van digitale content.

Mocht de advertentie echt blijken te zijn, is het dan belachelijke reclame voor smerige verkooppraktijken of juist een eerlijke weergave van hoe de zaken momenteel in elkaar steken binnen de gamewereld? En wie treft hier daadwerkelijk blaam, Ubisoft of GameStop? Laat het hieronder weten.