De Catalaanse premier Carles Puigdemont en andere regionale politici hebben dinsdagavond een document ondertekend waarin wordt verklaard dat Catalonië het recht heeft op onafhankelijkheid van Spanje. De Catalaanse krant La Vanguardia meldt dat het document "eerder een symbolisch dan een juridisch karakter" heeft. Over het document is niet gestemd in het Catalaanse parlement.

De verklaring is getekend door de partijen Junts pel Sí, de partij van Puigdemont, en de CUP. Die hebben samen een meerderheid in het Catalaanse parlement.

"Catalonië herstelt vandaag zijn volledige soevereiniteit", staat onder meer in het document, dat een "verklaring van de afgevaardigden van Catalonië" wordt genoemd. "We roepen alle landen en internationale organisaties op de Catalaanse republiek te erkennen als een onafhankelijke en soevereine staat. We roepen de Catalaanse regering op alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze onafhankelijkheidsverklaring mogelijk en ten volle effectief te maken."

Mandaat

Eerder op de avond had Puigdemont het regioparlement nog om een mandaat gevraagd om de onafhankelijkheid te mogen uitroepen. Tot teleurstelling van veel nationalistische Catalanen deed hij dat dinsdag nog niet. Puigdemont wil tijd te creëren voor onderhandelingen met Madrid.

Puigdemont zei in een toespraak in het Catalaanse parlement dat de interne spanningen in de regio moeten verminderen. Hij verdedigde het door Madrid als illegaal bestempelde referendum van 1 oktober. De volksraadpleging was rechtmatig, aldus Puigdemont. Hij bekritiseerde het optreden van de Spaanse regering en politie die probeerden de stembusgang te blokkeren.



Catalonië tekent halfslachtige 'onafhankelijkheid' (Foto: ANP)