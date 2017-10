Gaskraan Groningen wat verder dicht Redactie 10-10-2017 21:01 print

Het nieuwe kabinet schroeft de gaswinning in Groningen nog wat terug. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt over vier jaar ongeveer 1,5 miljard kuub aan Gronings gas minder te winnen. Ook moet dat een stuk gelijkmatiger gebeuren. Door die maatregelen neemt de kans op aardbevingen af. Verder komt er 50 miljoen euro per jaar om de provincie erbovenop te helpen en leefbaarder te maken.

Het kabinet wil de vraag naar gas verminderen met 3 miljard kuub. Daardoor zou de NAM genoeg reserves opbouwen om niet meteen extra gas te hoeven oppompen als het een poosje koud is. Door zo'n piek in de winning kunnen aardbevingen ontstaan.

Om de vraag te drukken, gaat het kabinet onderhandelen met afnemers van gas of zij niet kunnen overstappen op duurzame energiebronnen of op gas uit het buitenland.

Duurzame energie

Na 2021 kan de gaskraan verder dicht, denkt de nieuwe regeringscoalitie. Het demissionaire kabinet verlaagde de winning dit jaar al met 10 procent naar 21,6 miljard kuub.

Het nieuwe kabinet trekt voortaan 2,5 procent van de opbrengst van de gaswinning uit voor de economie van en de leefbaarheid in het door aardbevingen getroffen gebied. Dat komt nu neer op 50 miljoen per jaar.

Het geld moet de Groningse economie ten goede komen. Het kabinet wil het met name aanwenden voor de overgang naar duurzame energie in Groningen, dat binnen Nederland voorop moet gaan lopen op dat vlak. Verder kan er zorg en begeleiding uit worden betaald voor gedupeerde Groningers die door de aardbevingen psychisch in de knel zijn geraakt.



