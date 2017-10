FOK! Wat een weer: bewolkt en regen

Vandaag

Het is vanavond en vannacht overwegend bewolkt en lokaal valt er lichte (mot)regen. Het wordt niet koud met minimumtemperaturen die rond 14°C liggen. De zuidwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, mogelijk krachtig.

Morgen blijft de bewolking overheersen. Vooral in het westen en noorden kan er af en toe lichte regen of motregen vallen, in het zuidoosten blijft het overwegend droog. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 17. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. (Bron: KNMI)