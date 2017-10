Comebacks Lightning en Maple Leafs in NHL tegen Capitals en Blackhawks heywoodu 10-10-2017 16:45 print

De Washington Capitals hebben de eerste nederlaag in het nieuwe NHL-seizoen te pakken. In de Amalie Arena in Tampa was de Tampa Bay Lightning na een mooie comeback te sterk in overtime.

De Lightning stond voor een pittige opgave: Alex Ovechkin stoppen. De Rus verkeert in welhaast bizar goede vorm en opende het seizoen met zeven goals in twee wedstrijden, inclusief twee keer een hattrick. The Great Eight gaf in de eerste periode een mooie pass op Taylor Chorney, maar Lightning-goalie Andrei Vasilevski hield zijn doel met een mooie redding schoon en kreeg er spontaan een staande ovatie voor.

De Russische goalie werd toch nog twee keer geklopt voor de periode voorbij was: Nicklas Bäckstrom opende de score, de Zweed gaf vervolgens de assist waar T.J. Oshie de 0-2 uit maakte. Alexander Killorn haalde in de tweede periode uit met een verschroeiend schot en zette de Lightning zo op 1-2, maar niet veel later tekende Oshie voor de 1-3.

Veteraan Chris Kunitz, overgekomen van kampioen Pittsburgh Penguins, zorgde kort voor het einde van de tweede periode voor de 2-3, waarna Nikita Kucherov de gelijkmaker liet noteren. In overtime hield de Duitse goalie Philipp Grubauer de Capitals op de been, maar terwijl Ovechkin een straf uitzat gaf Kucherov de assist aan Brayden Point, die de winnende 4-3 maakte.

Lightning - Capitals (Bron: YouTube)

In Toronto namen de Maple Leafs het op tegen de Chicago Blackhawks. Mede door de 10-1 vernedering van de Penguins stonden de Blackhawks na twee duels op vijftien treffers, iets wat sinds de Calgary Flames in 1989/90 geen enkele ploeg gelukt was. Ook de Maple Leafs wonnen hun eerste twee wedstrijden en dus begon één van de ploegen aan wat uiteindelijk de eerste nederlaag van het seizoen zou worden.

De score werd al snel geopend door Jan Rutta, die jarenlang bij Chomutov in zijn eigen Tsjechië speelde, maar tijdens het off-season door de Blackhawks naar Chicago werd gehaald. Jonathan Toews verdubbelde de voorsprong niet veel later. Halverwege de tweede periode knalde de Rus Nikita Zaitsev de puck achter Blackhawks-goalie Anton Forsberg, overgekomen van de Columbus Blue Jackets en maandagavond debuterend bij de Blackhawks.

Richard Panik bracht de stand in de derde periode op 1-3 en het werd langzaam stiller in het volgepakte Air Canada Centre in Toronto. Met zeven minuten te spelen tekende Connor Brown echter voor de 2-3 op aangeven van Zaitsev en niet veel later tikte James van Riemsdyk een schot van Tyler Bozak fraai binnen: 3-3. In overtime was het de jonge Auston Matthews die de fans in Toronto deed juichen, door na een mooie solo de winnende 4-3 hard binnen te schieten.

Maple Leafs - Blackhawks (Bron: YouTube)

Uitslagen NHL maandag

Boston Bruins - Colorado Avalanche 0-4

New York Islanders - St Louis Blues 2-3 (penalties)

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 2-6

Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 4-3 OT

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 4-3 OT

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2-5

Anaheim Ducks - Calgary Flames 0-2