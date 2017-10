Gewapende overval op Vlaardingse supermarkt

Maandagavond was deJumbo op De Loper in Vlaardingen doelwit van twee overvallers. Zij gingen er lopend vandoor in de richting van de Holysingel. Om ongeveer 20.45 uur kwamen de twee overvallers, waarvan één een vuurwapen had, de winkel binnen. Daarbij zou ook een schot gevallen zijn.

Wat zich binnen heeft afgespeeld, moet nog blijken uit verklaringen van het personeel, maar feit is wel dat de overvallers er met een onbekende buit vandoor zijn gegaan. Er raakte gelukkig niemand gewond. Er werden direct verschillende politie-eenheden naar de supermarkt gestuurd en andere agenten zochten in de omgeving naar personen die aan het signalement van de daders voldeden.

Ook de politiehelikopter zocht mee in een ruime kring rond De Loper. Dankzij de inzet van Burgernet kwamen veel tips binnen van burgers die meenden de daders te hebben gezien. Die tips werden allemaal zo veel als mogelijk direct onderzocht. Personeel van de Forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld en ook het verzamelen van camerabeelden is onderdeel van het onderzoek dat nu loopt.

De Loper Vlaardingen: Foto van locatie, politie bezig met onderzoek na overval op de Jumbo: pic.twitter.com/aYS5BYD9aY — Flashphoto NL (@flashphotoNL) 9 oktober 2017