McCartney herdenkt geboortedag John Lennon

Sir Paul McCartney heeft op Twitter de geboortedag van zijn mede-Beatle John Lennon herdacht. Lennon, die in 1980 werd doodgeschoten, zou maandag 77 jaar oud geworden zijn.

McCartney plaatste op Twitter een foto van hem en Lennon in de studio op het moment dat de twee mannen elkaar de hand reiken. "Probeer Johnny te bereiken op zijn verjaardag", schrijft de Britse zanger bij de zwart-witfoto.

Ook Ringo Starr, de voormalige drummer van de Beatles, plaatste een foto van Lennon op zijn Twitter-account. "Ze zeggen dat het je verjaardag is... vrede en liefde", was de tekst die Starr erbij had gezet.

Weduwe

Yoko Ono, de weduwe van Lennon, plaatste op hetzelfde sociale medium een berichtje waarin zij haar overleden man herdacht. "Hij is nog steeds bij ons, en schenkt ons de wijsheid en het geluk als het zo hard nodig is", meldde Ono.

De wereldberoemde zanger werd op 8 december 1980 neergeschoten bij zijn appartementencomplex in New York. Moordenaar Mark Chapman stelde een groot fan van Lennon te zijn. Hij is veroordeeld tot levenslang; zijn verzoek tot eerdere invrijheidstelling is al negen keer afgewezen.

Reaching out to Johnny on his birthday. Love Paul x pic.twitter.com/7ybKTTm9Me — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 9 oktober 2017



