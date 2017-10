Twee eigen goals aanvoerder Paraguay op WK onder 17, toch zege heywoodu 09-10-2017 22:52 print

Op het wereldkampioenschap voetbal onder 17 jaar was het maandag niet echt de dag van Alexis Duarte. De aanvoerder van Paraguay liet niet één, maar twee eigen goals noteren. Heel lang hoeft hij er niet om te treuren: zijn ploeg won alsnog van Nieuw-Zeeland en staat in de achtste finales.

Alan Francisco Rodriguez bracht Paraguay al na twee minuten op voorsprong, maar een dik kwartier later zorgde Duarte voor de gelijkmaker. Nog een kwartier later werkte hij de bal zelfs nog eens in het eigen doel, waarmee de Kiwi's op voorsprong kwamen. Het duurde zeer lang, maar in de 75e minuut trok Paraguay de stand gelijk. Aníbal Vega scoorde en deed dat drie minuten later nog eens, waarna Blas Armoa in blessuretijd de boel op slot gooide: 4-2.

De andere wedstrijd in groep B leverde een zege op voor Mali. Djemoussa Traoré, Lassana Ndiaye en Fode Konaté troffen doel tegen Turkije. Met zes punten is Paraguay na twee wedstrijden zeker van een plek in de achtste finales, Mali (3), Nieuw-Zeeland en Turkije (beiden 1) moeten nog aan de bak.

In groep A was het Ayo Akinola die de VS een kwartier voor tijd langs Ghana schoot: 0-1. Het was de tweede zege voor de Amerikanen, die daarmee zeker zijn van een plek in de achtste finales. Juan Peñaloza was de grote man bij Colombia in het met bijna vijftigduizend man gevulde Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Die duizenden fans konden in de 82e minuut juichen toen Jeakson Singh India op gelijke hoogte bracht, maar een minuut later maakte Peñaloze de 1-2. Colombia en Ghana hebben nu drie punten, India staat op nul.