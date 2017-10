Topcoach in NFL snuift lijntjes en neemt ontslag heywoodu 09-10-2017 22:29 print

American football-coach Chris Foerster doet niet meer mee. De 55-jarige Foerster was de offensive line coach van de Miami Dolphins, maar zondagavond ging het fout voor hem: op social media verscheen filmpje waarop hij met een biljet wit poeder snuift.

Maandagochtend diende hij gelijk zijn ontslag in, waarbij Foerster aangaf medische hulp te zullen zoeken. Door zijn belofte hulp te zoeken mogen we vermoedelijk ook wel aannemen dat hij geen gemalen krijtje of wat suiker naar binnen zat te snuiven.

"We werden gisteravond op de hoogte gebracht van de video en tolereren dit soort gedrag niet", aldus de Dolphins in een statement. "We hebben vanochtend met Chris gesproken en hij nam de volledige verantwoordelijkheid, waarna we zijn ontslag hebben geaccepteerd. Hoewel hij geen lid meer is van onze organisatie, zullen we hem wel steunen bij het krijgen van de hulp die hij nodig heeft."

Ook hoofdcoach Adam Gase was uiteraard niet gelukkig. "Ik denk niet dat ik hier kan zeggen wat mijn reactie was", klonk het duidelijk. "Sinds ik met hem werk is Chris altijd iemand geweest die niet zeurt en gewoon hard werkt. Hij stond er om vier uur in de ochtend al en gaf alles voor het team, maar het is niet anders."

De video is online gezet door Kijuana Nige, een stripper uit Las Vegas. De 33-jarige dame claimt een relatie met Foerster gehad te hebben en wilde op deze manier een punt maken: NFL-spelers die knielen tijdens het volkslied - een al tijden gaande protest, wat sinds opmerkingen van president Donald Trump vorige maand flink opgeblazen werd - worden volgens haar gestraft en zwarte spelers komen veel eerder in de problemen als ze iets misdaan hebben, zo zegt Nige.

"Iedereen zou echter verantwoordelijk gehouden moeten worden voor zijn acties. Spelers knielen bij het volkslied, maar coaches zijn vaak zo high als maar zijn kan en kunnen het volkslied waarschijnlijk niet eens meezingen", aldus een woeste Nige als 'verklaring' voor het verneuken van Foerster's loopbaan.

Met een salaris van 2,5 tot 3 miljoen dollar per jaar was Foerster een van de best verdienende assistent-coaches in de NFL.

De gewraakte video van Foerster (Bron: YouTube)