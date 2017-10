Vertrouwen in de toekomst. Dat wordt het motto van het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving van De Telegraaf. Het motto wordt officieel bekendgemaakt bij de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, naar verwachting dinsdag.

Het motto van het nu nog regerende kabinet is Bruggen slaan. Bij Rutte I (2010-2012) was het motto Vrijheid en verantwoordelijkheid, bij Balkenende IV (2007-2010) luidde het Samen werken, samen leven.

Het is de gewoonte dat kabinetten hun regeerakkoord een wervend bedoelde titel meegeven. Of dat hiermee gelukt is laten we nog even in het midden.



Motto nieuw kabinet: Vertrouwen in de toekomst (Foto: ANP)