1700 tips in zaak vermiste Anne Faber 09-10-2017 14:55

Bij de politie zijn tot nu toe ongeveer 1700 tips binnengekomen in de zaak van de vermiste Anne Faber (25) uit Utrecht. De tips worden meegenomen in het onderzoek, laat de politie weten.

Vrijdag rond het middaguur had de politie nog ruim 500 tips ontvangen. Veel tips zijn afkomstig van mensen die meedenken met het onderzoek, laat een politiewoordvoerster weten. Dat het er zo veel zijn, vindt zij "op zich niet gek", aangezien er voor de zaak veel media-aandacht is. "Hoe meer aandacht voor een zaak in de media, hoe meer mensen meedenken."



1700 tips in zaak vermiste Anne Faber (Foto: ANP)