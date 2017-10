Garcia dendert toptien binnen

Caroline Garcia is op de nieuwste editie van de wereldranglijst bij de vrouwen de top tien binnen gedenderd. De Franse tennisster, die gisteren het WTA-toernooi van Beijing won, steeg zes plaatsen en staat nu negende.

Zoals al bekend was is Simona Halep, die in Beijing de finale verloor van Garcia, de nieuwe nummer 1. Garbine Muguruza is nu tweede, en Karolina Pliskova steeg een plek en is nu de nummer drie van de wereld.

Beste Nederlandse tennisster is nog altijd Kiki Bertens. Bertens blijft op de 30e plaats staan.