Duistere trailer voor Stephen King-serie Castle Rock

Het zijn fijne tijden voor fans van de Amerikaanse schrijver Stephen King. Zo draait de film It nog steeds met veel succes in vele bioscopen, waren zowel Gerald's Game als 1922 te zien op het toonaangevende filmfestival Fantastic Fest en is er ook nog eens een fraaie duistere trailer verschenen voor de langverwachte serie Castle Rock, die vanaf volgend jaar te zien is bij Hulu. Het voorproefje voor de serie van Stephen King en J.J. Abrams was gisteren voor het eerst te zien op de Comic Con in New York.

Castle Rock speelt zich af in het gelijknamige fictieve stadje in Maine waar veel van de verhalen van Stephen King zich afspelen. In de serie met Melanie Lynskey (Stephen King's Rose Red), André Holland (American Horror Story), Jane Levy (Twin Peaks), Sissy Spacek (Carrie), Scott Glenn (The Leftovers), Terry O’Quinn (Lost) en Bill Skarsgaard (It) in de belangrijkste rollen kunnen we dan ook de nodige verwijzingen verwachten naar iconische verhalen als The Body, Cujo en Needful Things.

De door Bad Robot en Warner Bros. Television geproduceerde serie Castle Rock zal in 2018 op de Amerikaanse televisie te zien zijn. Of de serie ook in Nederland te zien zal worden uitgebracht is nog niet bekend.