Een verdachte is zondagavond in Ees (Drenthe) gewond geraakt door een politiekogel. De man is, buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

De politieagent gebruikte zijn wapen na meerdere waarschuwingen aan het adres van de man. Hij was mogelijk onder invloed. Het incident had plaats op de Odoornerstraat. Wat precies de reden was voor de politie om ter plaatste te komen en het wapen te gebruiken is nog niet duidelijk.



Verdachte gewond door politiekogel (Foto: ANP)