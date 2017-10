Badges verdienen in Arms versie 3.2

Later in oktober kun je, met een nieuwe update voor Arms, badges verdienen om op je profiel te plakken. Nintendo heeft dit getoond in een nieuwe trailer die al eerder beloofd was tijdens de Nintendo World Championships 2017. Aan het einde van de trailer krijgen we ook een korte blik op een nieuwe robotachtige personage.

Sinds de release van Arms zijn er al vele updates geweest. Zo zijn er drie maps, twee personages, zes arms en een game mode toegevoegd. Verder zijn er verbeteringen geweest om de game meer gebalanceerd te maken en is het nu mogelijk om de controls aan te passen. In de toekomst kun je, naast verdere updates, ook nog comics van Dark Horse over de lore van Arms verwachten.

Bekijk hieronder de trailer van Arms versie 3.2.