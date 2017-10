Basketballers Zwolle maken gehakt van debutant Den Helder heywoodu 08-10-2017 23:23 print

De basketballers van het Zwolse Landstede zijn het seizoen in de Dutch Basketball League uitstekend begonnen. In eigen huis was de Supercup-winnaar veel te sterk voor de Den Helder Suns, die debuteren in de DBL.

Zwolle begon furieus en verdedigde ijzersterk. Doordat ook de aanval heerlijk liep stond na het eerste kwart al een 25-8 stand op het bord. Jordan Gregory was goed op dreef aan Zwolse zijde en had halverwege al elf punten op zijn naam, waarmee hij een prima aandeel had in de 49-20 ruststand. De Suns werden in de tweede helft wel wat minder weggespeeld, maar het Zwolse tempo konden ze niet bijbenen: 87-47. Gregory en Franko House voerden de score aan met elk zestien punten.

Basketball Academie Limburg begon het seizoen thuis tegen het sterke Aris Leeuwarden. In het eerste kwart hield BALimburg prima stand, maar Aris walste er in het tweede kwart overheen en stond halverwege met 39-52 voor. Ook in het restant van de wedstrijd slaagden de Friezen erin de Limburgers in toom te houden, waardoor ze met een 80-96 zege naar huis reisden. Daan Rosenmuller (23) en Roel Aarts (22) scoorden prima bij BALimburg, Deividas Kumelis (19) en Emile Blackman (17) voerden de lijst bij Aris aan.