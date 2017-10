WK-zilver Zonderland na bizarre redding op rekstok, brons Deurloo heywoodu 08-10-2017 22:32 print

Turner Epke Zonderland heeft op het wereldkampioenschap in Montreal in een knotsgekke rekstokfinale het zilver veroverd. De voormalig olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen moest de Kroaat Tin Srbic voor zich dulden.

Bart Deurloo opende de finale en dat deed de Nederlander uitstekend. Hij turnde netjes en dat werd beloond met 14,200 punten. De Zwitser Pablo Brägger kwam er niet aan te pas, waarna Zonderland zich mocht tonen.

Hij begon sterk, maar na een spectaculair vluchtelement greep hij met één hand mis. Een valpartij zat eraan te komen, maar wonder boven wonder herstelde Zonderland zich en wist hij met één arm de draai te voltooien, waardoor wereldwijd turnliefhebbend Twitter gelijk ontplofte - zo'n ietwat bizarre actie was immers zelden gezien.

Zonderland kon zijn oefening zo alsnog afmaken zonder te vallen en dat leverde hem met 14,233 punten toch een puike score op. Oliver Hegi kwam er niet aan te pas, de Cubaan Randy Leru turnde prachtig, maar viel bij de landing op zijn achterwerk.

De Japanner Hidetaka Miyachi was vervolgens aan de beurt en hij begon met een spetterende oefening. Bij zijn tweede vluchtelement ging het echter mis en ook hij viel op de mat. Srbic slaagde er wél in om een nette, vlekkeloze oefening te turnen en hoewel het niet al te spectaculair was, leverde het wel 14,433 punten op.

De Rus David Belyavskiy sloot de finale af en leek mogelijk op weg naar goud, maar probeerde Zonderland zonder succes na te doen: hij kon zijn draai met één arm niet voltooien en eindigde als zesde. Zonderland pakte zo het zilver, Deurloo maakte het Nederlandse succes compleet met brons.