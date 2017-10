Blunder van de eeuw kost Harkemase Boys punten Peterselieman 08-10-2017 22:21 print

Je hebt het missen van kansen en het missen van kansen. In die laatste categorie valt de misser van Dennis van Duinen van de Harkemase Boys. De linksback van de Friese formatie heeft de Misser van de Eeuw op zijn naam staan.

De Harkemase Boys stonden in de wedstrijd in de Derde Divisie 2-0 in de eerste helft voor tegen SV Capelle toen Van Duinen de kans kreeg om de score voor de Friezen uit te bouwen. De linksback kon op de doelman van Capelle afgaan die over de bal heen maaide. Hij was al bezig met het vieren van de goal toen hij in alle rust uithaalde om de bal in het net te leggen. In plaats van de touwen te laten trillen schoot Van Duinen ruim over, tot ontsteltenis van alles en iedereen.

Het werd nog erger voor de Harkemase Boys, want in plaats van een gelijkspel of een zege ging de wedstrijd tegen Capelle uiteindelijk met 2-3 verloren.

In onderstaand fragment kun je vanaf 2:56 minuten zien hoe de bal niet in het net verdwijnt.



De misser van Dennis van Duinen (Bron: YouTube)