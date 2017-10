Herovering laatste deel Raqqa op IS van start BasOne 08-10-2017 22:15 print

De alliantie van Koerdische en Arabische strijdkrachten begint zondagavond met de herovering van het laatste deel van de Syrische stad Raqqa op terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De stad was jarenlang de belangrijkste stad die onder beheer van IS lag.

Meer dan 80 procent van de stad is al in handen van de alliantie die in haar strijd door de VS wordt gesteund. De herovering van Raqqa zou betekenen dat IS nergens meer een belangrijk bolwerk heeft. De alliantie van Koerdische en Arabische milities, die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemt, heeft in juni de aanval op Raqqa geopend.

Raqqa was voor de soennitische extremisten van IS de hoofdstad van hun 'kalifaat'. IS en andere strijdgroepen die tegen de regering van president Assad vechten namen de stad in maart 2013 in. Sinds begin 2014 was de stad alleen in handen van IS.



Herovering laatste deel Raqqa op IS van start (Foto: ANP)