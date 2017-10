Met een tweede plaats beleefde Max Verstappen weer een uitstekend grand prixweekend. De jonge Nederlander keek vol tevredenheid terug op zijn podiumplek tijdens de wedstrijd op het circuit van Suzuka.

"Het was weer een geweldige dag", zo vertelde Verstappen op het podium na afloop van de wedstrijd. "Suzuka is erg goed voor mij ik houd van deze baan. De snelheid was vandaag echt veelbelovend." Zo vulde hij aan.

"Ik had een goede start, maar van daaruit was het natuurlijk moeilijk om Lewis aan te vallen", aldus de jonge Formule 1-coureur. "Tijdens de eerste stint op de superzachte banden had ik wat problemen met de band linksvoor, maar toen we naar de zachte banden wisselden, waren we zeer competitief. Ik zat de hele tijd dicht achter Lewis. Vooral de laatste twee ronden hadden we de snelheid, maar het is erg moeilijk hier in te halen. We hadden een geweldige dag en ik heb alles gegeven, de auto wordt steeds beter en daar ben ik blij mee."

"Ik had niet verwacht dat we zo sterk zouden zijn in de wedstrijd. Om hier weer tweede te worden, is natuurlijk super!" Zo blikte Verstappen zeer tevreden terug op de Grand Prix van Japan.



Verstappen: "Het was weer een geweldige dag" (Pro Shots / Action Images)