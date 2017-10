Honkballers Neptunus veroveren landstitel

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben voor de achttiende keer de landstitel veroverd. In het vijfde duel van de uit een best-off seven serie bestaande Holland Series klopte het de L&D Amsterdam Pirates met 6-5. De Rotterdammers kwamen daardoor op een beslissende 4-1 voorsprong.

Lange tijd leek het daar echter niet op en was een zesde duel dichterbij dan een landstitel. Amsterdam kwam al snel in de wedstrijd op 2-0 en begon aan de laatste inning met een 4-2 voorsprong. Daarin ging het echter mis voor de thuisclub en Neptunus boog de achterstand om in een 6-5 overwinning.