President Donald Trump van de Verenigde Staten vindt dat hij een goede relatie heeft met Rex Tillerson, zijn minister van Buitenlandse Zaken. Wel mag Tillerson volgens hem harder zijn. Wat Trump daarmee bedoelde, maakte hij zaterdag niet duidelijk in een gesprek met journalisten in het Witte Huis.

De Amerikaanse nieuwszender NBC bracht deze week het nieuws dat Tillerson de Amerikaanse president bij een vergadering op het Pentagon openlijk bekritiseerde en hem zelfs een 'idioot' noemde. In een reactie hierop zei de minister dat hij nog volledig achter de agenda van Trump staat en nooit ontslag heeft overwogen. Hij ging niet in op de vraag of hij Trump een idioot had genoemd.



Trump vindt dat Tillerson harder moet zijn (Foto: ANP)