All Blacks sluiten Rugby Championship af met nipte zege

De Nieuw-Zeelandse rugbyers hebben ook in de zesde en laatste speelronde in de Rugby Championship de winst gepakt. Vorige maand werd in eigen huis de zwaarste nederlaag ooit uitgedeeld aan Zuid-Afrika, maar de Springboks wisten thuis bijna te winnen tegen de All Blacks, die de titel al binnen hadden.

Nieuw-Zeeland had in Kaapstad halverwege een 3-8 voorsprong te pakken, maar Zuid-Afrika knokte zich knap terug via een try van Ross Cronjé. Toch namen de All Blacks het heft weer in handen en hoewel Zuid-Afrika hard vocht, lukte het niet om voor een stunt te zorgen. Een try van Malcolm Marx en de conversie van Elton Jantjies waren in de slotminuut net niet genoeg om te winnen, doordat Lima Sopoaga de bal vlak daarvoor al tussen de palen trapte na een rode kaart van Damian de Allende: 24-25.

Australië wipte nog net over Zuid-Afrika heen in de stand door in Argentinië met 20-37 te winnen van Los Pumas, die het Rugby Championship afsluiten met zes nederlagen uit zes duels.