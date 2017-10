Orkaan Nate heeft zaterdagavond het Amerikaanse vasteland bereikt, dat deed de orkaan bij de monding van Mississippi, niet ver van de stad New Orleans. De storm raast nu verder naar het noorden met een snelheid van bijna 40 kilometer per uur, dat is opmerkelijk snel voor een orkaan in de Golf van Mexico, zo laat het National Hurricane Centre weten. Er worden windsnelheden gemeten van 140 kilometer per uur.

Het oog van de orkaan ligt nog op zee. Nate is al weer de negende orkaan van dit seizoen, dat is al net zo veel als in het recordjaar 2012 toen orkaan Sandy New York lamlegde.

#Nate is een relatief kleine jongen, komt vanmiddag locale tijd bij New Orleans aan land. Verwacht geen grote schade. pic.twitter.com/hY2AOvuWzR — John Huntjens (@jsaturnus) 7 oktober 2017



Orkaan Nate aan land bij monding Mississippi (Foto: ANP)