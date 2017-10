De Spaanse premier Mariano Rajoy sluit niet uit dat hij het parlement van Catalonië naar huis stuurt en nieuwe verkiezingen organiseert in Catalonië. De grondwet van Spanje geeft hem via artikel 155 deze mogelijkheid. Tot op heden was Rajoy uiterst vaag over deze mogelijkheid, maar in een interview met de Spaanse krant El Pais dat zaterdagavond laat verscheen, maakt de premier duidelijk dat hij deze optie niet uitsluit.

"Ik sluit niets uit dat binnen de grenzen van de wet past. Idealiter zou het niet nodig zijn dergelijke extreme maatregelen te treffen, maar als het noodzakelijk is om zaken tegen te houden, sluit ik het niet uit."

Bij het referendum vorige week stemde ruim 90 procent van de Catalanen voor onafhankelijkheid. Daarom wil premier Carles Puigdemont van Catalonië misschien dinsdag al de onafhankelijkheid uitroepen in het Catalaanse parlement.



'Wegsturen Catalaans parlement is een optie' (Foto: ANP)