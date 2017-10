Eerste trailer voor Pacific Rim Uprising dekatophetspek 08-10-2017 06:41 print

Legendary Pictures en Universal Pictures hebben de afgelopen week een eerste trailer uitgebracht voor de film Pacific Rim Uprising. In de door Steven S. DeKnight geregisseerde rolprent zien we onder meer John Boyega, Rinko Kikuchi, Adria Arjona en Scott Eastwood in de belangrijkste rollen.

Pacific Rim Uprising speelt zich tien jaar na de gebeurtenissen uit de vorige film af. Dankzij die overwinning wist het Jaeger programma uit te groeien tot de meest krachtige globale verdedigingsmacht in de menselijke geschiedenis. Als de Kaiju opnieuw het voortbestaan van de mensheid bedreigen moeten Mako Mori (Rinko Kikuchi), Jake Pentecrost (John Boyega) en de rest van de nieuwe generatie Jaeger-strijders zich klaarmaken voor een nieuwe dodelijke strijd.

Pacific Rim Uprising draait vanaf 23 maart 2018 in de Amerikaanse bioscopen. Wanneer we de film in Nederland kunnen gaan zien is nog niet bekend.