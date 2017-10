Zwitserland haalt uit, Cristiano Ronaldo redt Portugal Redactie 07-10-2017 23:59 print

Zwitserland heeft zaterdagavond de negende zege in de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland geboekt, uit evenveel wedstrijden. De ploeg van Vladimir Petkovic versterkt daarmee de koppositie in groep B, al staat dinsdag op de allerlaatste speeldag de krachtmeting in en tegen Portugal op de rol. De regerend Europees kampioen was tegelijkertijd te sterk voor Andorra en blijft zodoende drie punten achter Zwitserland. In Lissabon wordt duidelijk wie de eerste plaats en dus het directe WK-ticket opeist. De Faeröer Eilanden en Letland speelden met 0-0 gelijk.

Zwitserland - Hongarije 5-2

Het team van Petkovic zat na twintig minuten spelen op rozen. In de achttiende minuut verscheen de 1-0 op het scorebord, hoofdzakelijk dankzij een blunder van Peter Gulacsi. De doelman gleed uit na een terugspeelbal en daardoor kon Granit Xhaka simpel scoren. Twee minuten later verdween een door Barnabás Bese van richting veranderde inzet van Fabian Frei eveneens achter Gulacsi: 2-0. Vlak voor rust was ook Steven Zuber trefzeker: Hongarije kreeg de bal niet goed weg, waarna Zuber het leer van Xherdan Shaqiri kreeg en ook hij Gulacsi kon verschalken.

Drie minuten na rust nam Zuber ook de 4-0 voor zijn rekening. De aanvaller kreeg de bal van Haris Seferovic en krulde de bal in het doel, ondanks een laatste inspanning van Gulacsi. Hongarije kreeg na nog geen uur spelen toch een eretreffer. Yann Sommer keerde een kopbal van Tomas Kadar, maar de rebound was een prooi voor Ricgard Guzmics: 4-1. Het duel leefde in de slotminuten toch nog op. Stephan Lichtsteiner nam de 5-1 voor zijn rekening, waarna Roland Ugrai de tweede treffer van Hongarije maakte.

Andorra - Portugal 0-2

De bezoekers hadden in de eerste helft weliswaar veel veel balbezit, maar het team van Fernando Santos slaagde er niet in om Josep Antonio Gómes daadwerkelijk in de problemen te brengen. Andorra werd gedwongen om alleen maar te verdedigen, al ging dat de voetbaldreumes erg goed af. De grootste kans van de eerste helft was voor Ricardo Quaresma, die de bal na 25 minuten spelen net naast de paal kopte.

Na rust kwam Cristiano Ronaldo, die aanvankelijk rust had gekregen met oog op het duel in Lissabon, in het veld voor Gelson Martins. De sterspeler nam na 63 minuten de 0-1 voor zijn rekening. Een voorzet van João Mario werd door Lima van richting veranderd en belandde bij Ronaldo, die Gomes van dichtbij verschalkte. Vier minuten voor tijd nam André Silva de 0-2 voor zijn rekening, op aangeven van Danilo.