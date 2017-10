Trump: slechts ťťn ding werkt met Noord-Korea Redactie 07-10-2017 23:51 print

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich opnieuw in harde bewoordingen uitgelaten over Noord-Korea. Volgens hem "werkt er maar één ding" tegen dat land. Wat hij daarmee bedoelde liet hij in het midden.

"Voorgaande regeringen hebben 25 jaar lang gepraat met Noord-Korea, overeenkomsten gesloten en grote hoeveelheden geld betaald... Heeft niet gewerkt", tweette Trump. Volgens de president werden "overeenkomsten geschonden nog voordat de inkt ervan was opgedroogd en werden de Amerikaanse onderhandelaars voor schut gezet."

De president heeft eerder al eens militair ingrijpen gesuggereerd. "We zullen Noord-Korea totaal vernietigen, mocht dat nodig zijn", zei Trump eerder.



Trump: slechts één ding werkt met Noord-Korea (Foto: ANP)