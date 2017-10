Darter Gurney pakt eerste grote titel na finale vol gedoe heywoodu 07-10-2017 23:32 print

Darter Daryl Gurney heeft zijn eerste grote titel binnen. De 31-jarige Noord-Ier won in Dublin de finale van de World Grand Prix, het toernooi waar de legs ook met dubbels moeten beginnen. Simon Whitlock was het slachtoffer van Superchin.

Whitlock trok de eerste set naar zich toe, maar met een 156-finish begon Gurney sterk aan set twee, die hij uiteindelijk toch af moest staan. Met een 126-finish pakte Gurney de derde set, waarna hij via een 95-finish zonder al teveel moeite de stand op 2-2 zette.

Ondertussen begon de Noord-Ier steeds irritanter te worden. Hij bleef lang wachten, gaf een duw aan Whitlock - waar hij een officiële waarschuwing voor kreeg - en toonde zich alsmaar meer een bijzonder vervelend figuur.

Toch gooide Gurney twee 100+-finishes achter elkaar om op 3-2 in sets te komen, maar dit keer was het Whitlock die de bij vlagen ongelooflijk matige zesde set naar zich toe trok.

The Wizard won ook de volgende set en kwam zo op 3-4, maar Gurney bleef overeind en sleepte er een beslissende negende set uit. Daarin was het Whitlock die vooral grote moeite had met de openingsdubbels en dat brak hem op: Superchin maakte de set af met een 112-finish en vervolgens een 40-finish via dubbel 10. Met 5-4 was de titel zo binnen voor Gurney.



Daryl Gurney - Simon Whitlock (Bron: PDC)