Nederlandse jeugdelftallen boeken zeges richting EK

Op een dag waarop het Nederlands voetbalelftal moet hopen op een wonder, hebben twee van de jongere ploegen alvast het goede voorbeeld gegeven op weg naar het EK onder 19 van volgend jaar en het EK dames onder 17, eveneens volgend jaar.

Nederland -19 speelde in Lisse tegen Hongarije en dat leverde na de winst op Malta opnieuw drie punten op. PSV'er Joël Piroe scoorde maar weer eens en opende na 25 minuten de score, clubgenoot Donyell Malen bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 2-0. De ploeg is daarmee bijna zeker van de eliteronde van volgend jaar maart, waarin de zeven startbewijzen voor het EK in het al geplaatste Finland vergeven worden.

De dames tot 17 jaar sloten een prima kwalificatieweek in Estland af. Turkije en Estland werden eerder al met 3-0 en 9-0 opzij geschoven, zaterdag was de ploeg door twee treffers van Romée Leuchter en een goal van Nikita Rudy Tromp met 3-0 te sterk voor Tsjechië. Tussen februari en april speelt Nederland in de eliteronde om zeven startbewijzen voor het EK in Litouwen, dat automatisch is geplaatst.