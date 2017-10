Tennisster Garcia naar finale in Beijing heywoodu 07-10-2017 18:52 print

Tennisster Caroline Garcia staat in de finale van het WTA-toernooi van Beijing. De ongeplaatste Française, vorige week in Wuhan nog de beste, rekende in China af met de als twaalfde geplaatste Tsjechische Petra Kvitova.

Kvitova leverde vroeg in de eerste set twee keer haar service in. Ze kon gelijk daarna wel terugslaan, maar een twee rebreak zat er niet in. In set twee nam de Tsjechische de service van Garcia over, maar die brak gelijk terug en sloeg diep in de tweede set nog eens toe: 6-3, 7-5.

Tegen Simona Halep speelt Garcia haar zevende WTA-finale, waarin ze haar vijfde titel hoopt te pakken.