Nibali wint voor tweede keer Ronde van Lombardije 07-10-2017

Vincenzo Nibali heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Lombardije gewonnen. De Italiaan van Bahrain Merida reed in de afdaling van de Civiglio. De 32-jarige Nibali schreef ook in 2015 de Ronde van Lombardije op zijn, ook toen reed hij weg in de afdaling van de Civiglio. Julian Alaphilippe werd in de achtergrond tweede. Gianni Moscon wist de sprint voor de derde plaats te winnen.

Zes renners kozen al vroeg: Loreno Rota (Bardiani-CSF), Pier Paolo de Negri (Nippo-Vini Fantini) en Davide Ballerini (Androni-Sidermec-Bottecchia) waren ditmaal de hoofdrolspelers met dienst. De drie Italianen kregen het gezelschap van Nederlander Lennard Hofstede (Sunweb), de ervaren Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data) en de jonge Fransman Mathias Le Turnier (Cofidis). De kopgroep van zes zou meer dan tien minuten krijgen van het peloton, waar Bahrain Merida en Cannondale-Drapac het kopwerk deden in het peloton.

Op de Madonna del Ghisallo zou er een groep wegrijden uit het peloton met daarbij Laurens de Plus (Quick-Step Floors), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Mickaël Chérel (AG2R La Mondiale), Jan Polanc (UAE Emirates), Winner Anacona (Movistar) en Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Op de klim van 8,5 km aan 6.2% waren Chérel en De Plus de beste klimmers. Net voor de top kwam het duo aansluiten bij Le Turnier, die was weggereden bij zijn medevluchters.

Op de Muro di Sormano bleek Chérelde beste klimmer van het trio vooraan. De Fransman van AG2R La Monidale had op de top 25 seconden voorsprong op De Plus. In de technische afdaling van de Muro di Sormano kwam Chérel een aantal keer goed weg, maar eerste achtervolger De Plus kwam hard ten val. De Belg van Quick-Step Floors miste op volle snelheid een bocht, en viel metersdiep naar beneden. Uiteindelijk zouden de blessures bij de Belg meevallen, zo melde zijn ploeg op Twitter.

Oef, wat een heftige crash van Laurens de Plus... Wonder boven wonder geen ernstige verwondingen. Sterkte met je herstel @LaurensDePlus pic.twitter.com/ggsklBhN7H — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 7 oktober 2017

In het tussenstuk de Muro di Sormano en de Civigilio reden Alessandro de Marchi en Philippe Gilbert naar Chérel toe. Ook Pello Bilbao kwam aansluiten bij het drietal, maar in het peloton hield FDJ het verschil klein.

Thibaut Pinot reed op de voorlaatste klim van de dag, de Civiglio, weg bij de favorieten. Net voor de top kreeg de Fransman van FDJ het gezelschap van Nibali. In de afdaling nam Nibali de kop waarna Pinot de Italiaan niet meer volgen.

Nibali had aan het begin van de slotklim, de San Fermo della Battaglia, tien seconden op Pinot, maar de 32-jarige renner van Bahrain Merida zou snel uitlopen op Pinot en had al snel een halve minuut op de Fransman. In de achtergrond zou Alaphilippe aansluiten bij Pinot, waarna Pinot ook zijn landgenoot in de afdaling moest laten gaan.

Nibali zou solo aankomen in Como, waarmee hij zijn vijftigste profzege pakte in zijn carrière. Alaphilippe zou tweede worden op 28 seconden van de Italiaan. Voor de sprint om de derde plaats was Moscon de beste voor de Pinot. Sam Oomen was de beste Nederlander met een tiende plaats.