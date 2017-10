Auto rijdt in op voetgangers Londen, meerdere gewonden heywoodu 07-10-2017 16:17 print

In Londen is een auto tegen meerdere voetgangers aan gereden. Het incident vond plaats bij het Natural History Museum, meldt de BBC. De Daily Mail heeft het over een auto die eerst de stoep op reed, om vervolgens op de voetgangers in te rijden.

Volgens de Londense politie zijn er 'meerdere gewonden' gevallen, maar naar verluidt gaat het daarbij niet om zware verwondingen. Eén persoon, naar we mogen aannemen de bestuurder van de auto, is gearresteerd en de politie is bezig met onderzoek naar de toedracht.