Shorttrackers Knegt, Schulting naar finale 1.500m

Bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht heeft Sjinkie Knegt zich voor de finale van de 1.500 meter. Hij eindigde in zijn halve finale als tweede. In dezelfde race werd Itzhak de Laat vierde, waarmee hij zich niet voor de eindstrijd plaatste.

Suzanne Schulting plaatste zich bij de vrouwen ook voor de finale van de 1.500 meter. Schulting hield in haar halve eindstrijd de Canadese Kim Boutin net achter zich. Jorien ter Mors werd derde en werd daarmee doorverwezen naar de B-finale.



Knegt twee jaar geleden bij het EK shorttrack (Foto:Pro Shots / Erwin Spek )