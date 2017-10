Rafael Nadal heeft bij het ATP-toernooi in Beijing de finale bereikt. De nummer één van de wereld was in de halve eindstrijd de als derde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov met 6-3,4-6 en 6-1 de baas.

De tegenstander van Rafael Nadal in de finale komt uit de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Australische tennisser Nick Kyrgios.