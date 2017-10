Pröpper: "Naar Premier League gaan was juiste keuze" Redactie 07-10-2017 13:22 print

Davy Pröpper vertrok afgelopen zomer naar Brighton & Hove Albion en die overstap is vooralsnog succesvol gebleken. De middenvelder miste nog geen minuut bij the Seagulls en voelt zich op zijn plek in het zuiden van Engeland. "Ik speel alles en dat vind ik belangrijk", zegt Pröpper in gesprek met De Telegraaf.

"Ik kan nu wel zeggen dat het een juiste keuze is geweest", stelt de middenvelder, die door Brighton werd overgenomen van PSV. "Het gaat tot nu toe boven verwachting. In z’n totaliteit is Brighton een verdedigend ingesteld team, maar thuis tegen West Bromwich Albion (3-1) en Newcastle United (1-0) speelden we echt heel goed. Nu heeft iedereen ook wel het idee: ’hé, we kunnen erin blijven’. Er wordt al rekening met ons gehouden."

In Engeland speelt Pröpper als controleur voor de verdediging. "Een echte nummer 10 zie je bijna niet meer in Engeland. Die doet verdedigend gewoon te weinig. Het gaat daar heen en weer. Van voor naar achteren, van links naar rechts", zegt Pröpper, die bij Oranje als aanvallende middenvelder speelt. In de interland tegen Bulgarije (3-1) maakte hij twee doelpunten, waardoor zijn status bij Oranje veranderde.

"Het is niet zo dat ik door die twee goals tegen Bulgarije opeens veel meer zelfvertrouwen heb. Maar dit was natuurlijk wel de wedstrijd waar ik het beste gevoel aan heb overgehouden", geeft de middenvelder toe. Hij denkt dat het treffen in Wit-Rusland 'lastig' zal worden. "Stel dat Zweden daarvoor met 6-0 wint van Luxemburg, dat is toch even anders beginnen. We zullen daar niet te veel naar moeten kijken. Eerst zorgen dat we die wedstrijd winnen, het liefst met zo’n groot mogelijke uitslag."