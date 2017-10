Goffin, Mannarino naar finale Tokyo

David Goffin heeft bij het ATP-toernooi in Tokyo de finale bereikt. De als vierde geplaatste Belg was in de halve eindstrijd de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman met tweemaal 7-6 de baas.

Goffin moet het in de finale opnemen tegen de Fransman Adrian Mannarino. De Fransman versloeg verrassend de als eerste geplaatste Marin Cilic. De setstanden waren 6-7, 6-4 en 6-0.