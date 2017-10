Voetballers VS beginnen met zege op WK onder 17 heywoodu 07-10-2017 08:30 print

In India is het wereldkampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar van start gegaan. In groep A leverde dat een overwinning op voor de Verenigde Staten, die het debuterende gastland in New Delhi met 0-3 opzij schoven.

Na een half uur werd de score vanaf de penaltystip geopend door Josh Sargent, die in de zomer op het WK onder 20 ook al indruk maakte. Chris Durkin verdubbelde de score vroeg in de tweede helft, Andrew Carleton liet kort voor tijd de 0-3 eindstand op het bord zetten. Sadiq Ibrahim bezorgde Ghana een 0-1 overwinning tegen Colombia.

De Oceanische grootmacht Nieuw-Zeeland - zeker nu Australië in Azië speelt - opende groep B tegen Turkije. Dat land kwam na een dik kwartier op voorsprong door Ahmed Kutucu, Max Mata tekende na een klein uur voor de 1-1 eindstand.

Afrikaans kampioen Mali, in 2015 verliezend WK-finalist, opende het toernooi met een nederlaag. Paraguay stond door Antonio Galeano en Leonardo Sanchez Cohener al na een dik kwartier op 2-0, maar Hadji Dramé maakte snel de aansluitingstreffer, waarna Lassana Ndiaye de 2-2 scoorde. Toch won Paraguay: Alan Francisco Rodriguez bezorgde de Zuid-Amerikanen na een klein uur de 3-2 zege.

Het WK onder 17 is tot en met 28 oktober live te kijken op Eurosport.