In het Friese dorpje Firdgum heeft een zeer grote brand gewoed in een schuur vol aardappelen. De brandweer is uren bezig geweest om 'de zeer complexe' brand onder controle te krijgen. De aardappelen liggen opgeslagen in speciale kratten. De brand veroorzaakte enorme rookwolken. Het vuur ontstond bij een tractor en breidde al snel uit naar een nabijgelegen loods. Het woonhuis kon door ingrijpen van de brandweer gespaard blijven.

Er waren geen mensen aanwezig in de gebouwen. De brandweer heeft extra tankwagens gestuurd om de brand te blussen.

Grote brand Camstrawei Firdgum. Betreft uitslaande brand loods met veel rookontwikkeling. Diverse brandweerkorpsen ter plaatse. pic.twitter.com/0YTBIL2NEP — Scannernet.nl (@Scannernet) 7 oktober 2017



Grote brand verwoest schuur met aardappelen (Foto: ANP)