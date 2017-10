Turkije mist weer WK, IJsland zet goede stap Redactie 06-10-2017 23:10 print

Turkije is er voor de vierde keer op rij niet in geslaagd om een WK-eindronde te halen. IJsland trakteerde de Turken op een keiharde nederlaag in groep I.

De thuisploeg begon zijn kwalificatiecampagne met twee gelijke spelen en een nederlaag dramatisch, maar na vier overwinningen in de laatste vijf duels mocht Turkije nog altijd hopen op deelname aan het WK. Het elftal van Mircea Lucescu, die zelf in Eskisehir ontbrak op de reservebank vanwege een schorsing, moest het initiatief in de openingsfase echter aan de bezoekers laten. Dat leidde na tien minuten spelen tot een vrije schietkans voor Gylfi Sigurdsson, maar de middenvelder van Everton vond Volkan Babacan uiteindelijk op zijn pad.

IJsland plooide vervolgens terug op eigen helft, wat een optisch overwicht voor de Turken opleverde. De gastheer hanteerde aan de bal echter een te traag tempo en gaf de wedstrijd in het laatste kwartier voor rust volledig weg. Ex-AZ’er Johann Berg Gudmundsson kon eerst na 32 minuten spelen van dichtbij de 0-1 binnenlopen, waarna Birkir Bjarnason niet veel later met een hard schot in het dak van het doel de voordelige marge voor IJsland verdubbelde. Uitblinker Jón Dadi Bödvarsson verzorgde voor beide doelpunten de assist.

Turkije hoopte na de onderbreking uit een ander vaatje te tappen, maar werd al snel nog verder in de problemen gedrukt. Aron Gunnarsson kon de bal na een hoekschop geheel vrijstaand met het hoofd in de doelmond brengen, waarna Kári Arnason van dichtbij voor de 0-3 tekende. Sterspeler Arda Turan werd vervolgens naar de kant ten faveure van Emre More, maar ook de jonge dribbelaar kon het tij niet meer keren voor Turkije, dat de kwalificatiecampagne maandag besluit met een uitwedstrijd tegen Finland.

Kroatië - Finland

IJsland is de nieuwe koploper in groep I, omdat Kroatië niet van Finland wist te winnen. De Kroaten waren nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij in Rijeka, maar de ploeg van Ante Cacic wist de ban pas een kwartier na rust te breken. Mario Mandzukic zette zelf een aanval op, waarna de spits de bal na een van richting veranderde voorzet van Ivan Perisic van dichtbij binnen kon lopen: 1-0.

Kroatië kreeg vervolgens via onder anderen Luka Modric kansen op een tweede treffer, maar Lukas Hradecky voorkwam met puik keeperswerk erger leed voor de Finnen. De thuisploeg leek af te stevenen op een minimale zege, maar moest in de absolute slotfase toch nog de gelijkmaker incasseren door toedoen van Pyry Soiri.

Kosovo - Oekraïne

In het Albanese Shköder boekte Oekraïne een zege op Kosovo, waardoor het nog in de race blijft voor een plek in de play-offs. Een eigen goal van Leart Paqarada bracht Oekraïne na een uur spelen op voorsprong, Andrey Yarmolenko maakte het kort voor tijd af: 0-2.

IJsland is met negentien punten zeker van minstens de play-offs, Oekraïne en Kroatië vechten maandag in Kiev onderling uit wie uitgeschakeld wordt.