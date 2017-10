IOC schorst Braziliaans Olympisch Comité, voorzitter gearresteerd heywoodu 06-10-2017 20:47 print

De voorzitter van het Braziliaans Olympisch Comité (COB), Carlos Arthur Nuzman, is in Rio de Janeiro gearresteerd. De 75-jarige Braziliaan zou acht jaar geleden een dubieuze rol gespeeld hebben bij de toewijzing van de Spelen van vorig jaar aan Rio de Janeiro. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij het kopen van stemmen. Ook aan de toewijzing van de Spelen van 2020 aan Tokyo wordt getwijfeld, maar arrestaties zijn daar nog niet uitgevoerd.

Als volleyballer, voorzitter van de nationale volleybalbond en al sinds 1995 de grote baas van COB is Nuzman een bijzonder vooraanstaand figuur in de Braziliaanse sportwereld. Overigens werd ook Leonardo Gryner, voormalig COB-voorzitter, aangehouden. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat IOC-lid Nuzman voorlopig geschorst is.

Het IOC heeft ook de Braziliaanse bond zelf voorlopig geschorst. Wat dat voor gevolgen heeft voor de sporters is nog niet duidelijk, vooralsnog lijkt het erop dat ze gewoon in actie mogen blijven komen. De zorgen liggen vooral bij Brazilianen die in februari aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang mee hopen te doen: een aantal van hen krijgt, net zoals honderden sporters uit de hele wereld, maandelijkse financiële steun van het IOC. Die bijdrage is zeker in een niet-wintersportland als Brazilië erg hard nodig om de absolute basis te kunnen betalen - denk aan langlaufstokken, bezoekjes aan de fysiotherapeut en dergelijken.