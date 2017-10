'Anne Faber's rugzak gevonden'

Na een fiets en jas, is er vanmiddag een rugzak gevonden in het Blookerpark in Huis ter Heide. De jas is nu zeker van Anne Faber, de rugzak en fiets worden onderzocht.

De vijver in het Blookerpark, waar donderdagavond een zwarte fiets werd gevonden, is vandaag leeggepompt. In de vijver zijn geen nieuwe sporen gevonden die naar Anne leiden. Wel is in het park door de ME vanmiddag een rugzak gevonden. Deze lijkt op de rugzak die Anne waarschijnlijk meehad op haar fietstocht.