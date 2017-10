De politie heeft op woensdag 16 augustus 2017 in een woning in IJburg een grote hoeveelheid geld en dure horloges aangetroffen en in beslag genomen. In verband hiermee zijn twee mannen uit Amsterdam aangehouden. Dat maakte de politie zojuist bekend op haar website.

Eén van de mannen hield zich verdacht op met een auto op de IJburglaan. Bij controle bleek dat hij een tas bij zich had met ruim 90.000 euro in contant geld. De 29-jarige man is op verdenking van witwassen aangehouden. Tijdens zijn fouillering trof de politie nog eens 4500 euro in contanten aan. Nader onderzoek van de auto bracht een verborgen ruimte aan het licht, met daarin 70.000 euro aan contanten. Dit geld en de auto zijn eveneens in beslag genomen.

In verband met deze aanhouding stelde de politie ook een onderzoek in in een woning aan de IJburglaan. Op verschillende plaatsen in de woning trof de politie grote hoeveelheden geld aan. Het geld was op verschillende plaatsen in de woning verstopt. De politie nam in de woning ruim 800.000 euro en verschillende dure horloges in beslag. De 47-jarige bewoner van het pand werd eveneens op verdenking van witwassen aangehouden.



Politie neemt miljoen euro in beslag (Foto: Politie.nl)