Oude Botlekbrug nadert einde

In het weekend van 7 oktober start Rijkswaterstaat met de sloop van de oude Botlekbrug. Op zaterdag 26 augustus reed 62 jaar na de ingebruikname de laatste trein over de brug. De komende maanden wordt de oude Botlekbrug in fasen gesloopt.

In verband met de sloopwerkzaamheden is de Oude Maas het komende weekend gestremd voor het scheepvaartverkeer en gelden er afsluitingen voor het wegverkeer en voor het langzame verkeer. De Oude Maas is voor het al het scheepvaartverkeer gestremd van zaterdag 7 oktober 22.00 tot zondag 8 oktober 17.00 uur. Automobilisten kunnen zondag tussen 08:00 en 14:30 uur geen gebruik maken van de nieuwe Botlekbrug.

Voor de liefhebbers biedt Rijkswaterstaat een livestream aan op haar website waar de werkzaamheden gevolgd kunnen worden.