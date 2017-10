Suljovic klopt Wright op World Grand Prix, ook Gurney door heywoodu 06-10-2017 09:53 print

Mensur Suljovic heeft zich net als in 2015 geplaatst voor de halve finales van de World Grand Prix. De Oostenrijkse darter was te sterk voor de Schot Peter Wright. Snakebite liet regelmatig kansen liggen, waar Suljovic geregeld van profiteerde. Hij besloot de wedstrijd met een prachtige 141-finish en neemt het in de halve eindstrijd op tegen Simon Whitlock.

Na de UK Open en de World Matchplay heeft Daryl Gurney zijn derde halve finale op een major dit jaar binnen. Hij won de eerste set met 3-1 van Robert Thornton, maar elke volgende set ging naar een beslissende vijfde leg. Zo ook de laatste set, waarin Thornton twee beroerde beurten gooide om vervolgens de handdoek definitief in de ring te gooien met een score van 26. Gurney maakte het via dubbel 20 en een 58-finish af: 3-2. Hij speelt om een plek in de finale tegen John Henderson, die Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld uitschakelde.