Burgemeester Eberhard van der Laan overleden

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam is donderdagavond overleden. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend in een verklaring. Hij stierf volgens zijn woordvoerder "thuis in alle rust" op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Van der Laan bleef nadat hij in januari bekendmaakte dat hij ongeneeslijk ziek was, nog acht maanden aan als burgemeester. Op 18 september scheef hij wederom in een brief aan alle Amsterdammers dat hij zijn taken had neergelegd en meldde hij zich ziek bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes.

De in Leiden geboren politicus was sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. Het ambt beviel hem zo goed, dat hij vorig jaar tekende voor een tweede termijn. De burgemeester werd de afgelopen maanden overstelpt met steunbetuigingen uit de stad. Zo kwamen honderden mensen bijeen bij zijn ambtswoning om hem te bedanken met een minutenlang applaus.

Verklaring

Eberhard Edzard van der Laan studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en sloot de studie in 1983 cum laude af. Hij ging als advocaat aan de slag en was in 1992 medeoprichter van een eigen advocatenkantoor, Kennedy Van der Laan. In 1976 werd hij lid van de PvdA en in de jaren tachtig werkte hij als politiek assistent van de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer. Tussen 1990 en 1998 zat hij voor de PvdA in de raad van Amsterdam. In 2008 volgde hij Ella Vogelaar op als minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

"Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam betreuren het verlies van een geliefde burgemeester en leven mee met zijn familie en andere naasten", staat in de verklaring.



Burgemeester Eberhard van der Laan overleden (Foto: ANP)